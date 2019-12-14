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Окуляри Джона Леннона продали за великі гроші

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Джон Леннон - фото 1
Джон Леннон / dw

Культові круглі окуляри одного із засновників групи The Beatles Джона Леннона були продані на аукціоні майже за 200 тисяч доларів.

Окуляри одного із засновників і учасників The Beatles Джона Леннона були продані на аукціоні Sotheby's за 137,5 тисячі фунтів (близько 183 тисяч доларів).

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На продаж окуляри виставив колишній водій барабанщика The Beatles Рінго Старра Алан Херрінг. Хто став новим власником, наразі не вказано. В описі лота йдеться, що ця пара дісталася Леннону в 1966 році, коли той готувався до ролі у фільмі Річарда Лестера "Як я виграв війну".

До Херрінга вони потрапили два роки по тому, коли музикант залишив їх на задньому сидінні автомобіля і не захотів забирати, бо одна лінза від'єдналася від оправи.

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Окуляри Джона Леннона продали за великі гроші - фото 374146

Окуляри Джона Леннона продали за великі гроші - фото 374147

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Джерело: dw
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