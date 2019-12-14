Окуляри Джона Леннона продали за великі гроші

Культові круглі окуляри одного із засновників групи The Beatles Джона Леннона були продані на аукціоні майже за 200 тисяч доларів.

Окуляри одного із засновників і учасників The Beatles Джона Леннона були продані на аукціоні Sotheby's за 137,5 тисячі фунтів (близько 183 тисяч доларів).

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На продаж окуляри виставив колишній водій барабанщика The Beatles Рінго Старра Алан Херрінг. Хто став новим власником, наразі не вказано. В описі лота йдеться, що ця пара дісталася Леннону в 1966 році, коли той готувався до ролі у фільмі Річарда Лестера "Як я виграв війну".

До Херрінга вони потрапили два роки по тому, коли музикант залишив їх на задньому сидінні автомобіля і не захотів забирати, бо одна лінза від'єдналася від оправи.

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