Оксана Забужко показала портрет Алена Делона, який намалювала у 6 років

У неділю, 18 серпня, помер 88-річний французький актор Ален Делон. Письменниця Оксана Забужко показала у соцмережах власно створений портрет легенди.

Ілюстрацією поетеса поділилася на своїй Facebook-сторінці. Вона розповіла, що намалювала знаменитість у 6-річному віці, адже була вражена від перегляду фільму "Затемнення".

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Одного разу підписники літераторки вже мали змогу побачити її дитячу картину, адже на ній зображена і покійна італійська акторка Моніка Вітті, яка стала прикладом для публіцистки.

У дописі Оксана Забужко висловила щире захоплення творчим шляхом Алена Делона, адже, за її словами, зірка повністю віддавався улюбленій справі. Особливе враження на письменницю справила проукраїнська позиція кінопродюсера, який навіть декламував Шевченків "Заповіт".

Вдуматись: чоловік прожив під камерами, з повною викладкою і в режимі максимальної інтенсивности – 67 років!! Шістдесят. Сім. Років. Ось це, я розумію, – реалізоване життя! Браво, просто – браво, – написала мисткиня.

Письменниця поділилася, що її улюбленим фільмом із покійним актором став трилер "Двоє в місті". На її думку, Ален Делон вже у ті часи розумів: мистецтво не може бути "поза політикою", адже його культова сцена із стратою вплинула на формування громадської думки на користь скасування у Франції смертної кари.

Це такий сліпучий контраст двох епох і двох геть різних акторських стилів – великий Габен, який математично точно, "по-театральному" виставляє рисунок ролі, кожним обертоном голосу поціляючи в саме серденько, – і Делон, якому досить просто бути в кадрі, виповнюючи його собою, – зауважила Оксана Забужко.

Нагадаємо, що вперше проявом своєї дитячої творчості Оксана Забужко поділилася у 2022 році. Тоді поетеса розповіла, що, перебуваючи в захваті від перегляду фільму "Затемнення" створила малюнок із двома головними героями.

Дві постаті, чоловіча й жіноча, в лівому нижньому куті – це, зрозуміло, Ален Делон і Моніка Вітті. Так ось, зверніть увагу: з Аленом Делоном я впоралася самотужки – а намалювати обличчя й фігуру Моніці попросила когось із старших: самій мені не піднялась рука на таку досконалість, – поділилася жінка.

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