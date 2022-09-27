Оксана Муха у жовтні дасть по Україні концерти до Дня Захисників та Захисниць України

У жовтні відома українська співачка, заслужена артистка України, переможниця телепроєкту "Голос країни" Оксана Муха дасть у містах України серію концертів, прилучених до Дня Захисників та Захисниць України.

"Пісні нескореного серця" – так називається нова концертна програма виконавиці, яка є творчим, емоційним, щиросердечним відгуком на те, чим живе зараз Україна.

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"Пісні нескореного серця" об'єднають у собі як українські народні пісні та популярну класику естрадної пісні, так і нові твори, створені для Оксани Мухи. У цих піснях – душа українців, їхня природа, філософія, доля і звитяга.

Рівно рік тому Оксана Муха і її команда анонсували концерти до Дня Захисників та Захисниць України на Донбасі. Тоді, у жовтні 2021-го, співачка вітала піснею наших воїнів і співгромадян у Маріуполі, Краматорську, Сіверськодонецьку та Лисичанську.

Це були дуже потрібні, дуже душевні концерти – для тих наших земляків, які на сході України від 2014-го щоденно боролися за право бути українцями. Так багато змінилося за останні пів року… Уже немає того Драмтеатру у Маріуполі, де ми виступали… Та найважче мені думати про те, чи вижили ті, кого я зустріла у Донецькій та Луганській областях у жовтні-2021?.. На концертах "Пісні нескореного серця" я буду говорити про те, що відбувається, – піснею, словом, емоціями. Найбільше прагну підтримати українців на дусі у ці надзвичайно тяжкі для нашої нації дні", – зазначає Оксана Муха.

Концерти Оксани Мухи "Пісні нескореного серця" будуть благодійними. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України. Організатор виступів – компанія "BIGSHOW Agency".

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