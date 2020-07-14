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Океанська піна накрила узбережжі Кейптауна після шторму: видовищні кадри

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Кейптаун накрило піною - фото 1
Кейптаун накрило піною / Twitter

Океанська піна, що утворилася під час шторму, покрила прибережні райони міста Кейптауна на південному заході Південно-Африканської Республіки. Місцевих жителів попросили не виходити на вулицю, але охочі сфотографуватися на тлі стихії все одно знайшлися.

На фотографіях, зроблених біля океану в Кейптауні видно, що потоки густої піни майже зносять місцевих жителів з ніг, які вирішили прогулятися берегом.

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Океанська піна накрила узбережжі Кейптауна після шторму: видовищні кадри - фото 415719

Про сильний вітер і проливні дощі Південноафриканська метеорологічна служба попередила жителів міста ще минулої неділі. За даними синоптиків, на території найближчими днями буде спостерігатися холодний фронт з ураганними вітрами.

В результаті злив деякий райони були значно затоплені. Сильні вітри тривали уздовж узбережжя майже добу, а коли підняті штормом хвилі обрушилися на берег, морська піна розлетілася по землі і припаркованих автомобілях.

Влада закликала мешканців Кейптауна залишатися вдома і не ризикувати виходити на вулицю, але багато хто вийшов на берег заради видовищних фотознімків і незабутніх емоцій.

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Джерело: thesouthafrican
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