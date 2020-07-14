Океанська піна накрила узбережжі Кейптауна після шторму: видовищні кадри

Океанська піна, що утворилася під час шторму, покрила прибережні райони міста Кейптауна на південному заході Південно-Африканської Республіки. Місцевих жителів попросили не виходити на вулицю, але охочі сфотографуватися на тлі стихії все одно знайшлися.

На фотографіях, зроблених біля океану в Кейптауні видно, що потоки густої піни майже зносять місцевих жителів з ніг, які вирішили прогулятися берегом.

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Про сильний вітер і проливні дощі Південноафриканська метеорологічна служба попередила жителів міста ще минулої неділі. За даними синоптиків, на території найближчими днями буде спостерігатися холодний фронт з ураганними вітрами.

В результаті злив деякий райони були значно затоплені. Сильні вітри тривали уздовж узбережжя майже добу, а коли підняті штормом хвилі обрушилися на берег, морська піна розлетілася по землі і припаркованих автомобілях.

Влада закликала мешканців Кейптауна залишатися вдома і не ризикувати виходити на вулицю, але багато хто вийшов на берег заради видовищних фотознімків і незабутніх емоцій.

The ocean is getting rough. Sea foam in Sea Point this morning. Large waves and storm surge possible today https://t.co/w9ApaOVatJ — SA Weather Service (@SAWeatherServic) July 13, 2020

Another video from Sea Point. This one is via Dian Weys. Thank you Dian. pic.twitter.com/k4lQue0ikr — SA Weather Service (@SAWeatherServic) July 13, 2020

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