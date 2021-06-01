Океан Ельзи feat alyona alyona – Країна дітей: артисти випустили спільний проникливий кліп

Український гурт Океан Ельзи спільно з реперкою alyona alyona презентували кліп на пісню "Країна дітей" до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають у світі сьогодні, 1 червня. Зокрема, трек присвячений загиблому школяреві-активісту Данилу Дідику та іншим дітям, які постраждали від війни.

Кліп "Країна дітей" – це нагадування, що, в першу чергу, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їхніх безвідповідальних і жорстоких рішень. На кадрах показані юнаки, які виросли в ці непрості для країни часи. У тому числі й ті, хто на свої очі побачив усі жахи війни на Донбасі.

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Я часто буваю на Донбасі і бачу цих дітей. Всім нам, незалежно від політичних симпатій, потрібно пам'ятати, що це наші спільні діти. І їм потрібно допомагати. У відео показані діти, які виросли в умовах війни, ви це побачите на їхніх очах, – сказав Святослав Вакарчук.

Океан Ельзи – Країна дітей feat. alyona alyona

Слова до композиції написали Сергій Жадан і alyona alyona, а музику – Святослав Вакарчук.

Одночасно з прем'єрою основної композиції "Країна дітей", на каналі alyona alyona у YouTube вийшов варіант пісні реперки у форматі лірик-відео.

Музиканти вирішили направити всі кошти, які будуть зібрані від монетизації за прослуховування пісні, на благодійність. Океан Ельзи направить свою частку на проєкт Жовтий автобус, мета якого – мистецька освіта і створення умов для інтелектуального і творчого розвитку дітей, перш за все – дітей сходу України.

У мережі бурхливо відреагували на спільну роботу гурту Океан Ельзи і alyona alyona. Користувачі заявили, що композиція дуже прониклива, а також подякували зіркам за те, що вони підіймають такі важливі теми.

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