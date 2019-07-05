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Джамала – Крок: новий танцювальний трек здивував фанатів
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Популярна співачка Джамала потішила фанатів новою незвичайною роботою, а саме піснею "Крок" спільною з електропроектом Cape Cod. Слухайте новий хіт літа онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!
Відома українська виконавиця Джамала не припиняє експериментувати з музикою, а її нова пісня "Крок" вже підкорила серця шанувальників. Новий літній хіт створено разом з електронним проєктом Cape Cod, над яким працює київський музикант Максим Сікаленко. Свіжа робота отримала легке, але глибоке звучання, тож фанати вже назвали її "найсвітлішою українською музикою". Насолоджуйтесь:
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"Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції. Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети!", – поділилась Джа.
Дивитись онлайн новий кліп Джамала – Крок::
ТЕКСТ ПІСНІ Джамала – Крок:
Так шкода, що часом ми не знаємо, як далі йти
Я не вмію запитати, а ти – відповісти
Так чекаю на світанок продовж ночі, повної думок
Намагаюсь обійняти, а ти знову далі, ніж за крок
Далі йти, ніж за крок
Далі йти ніж за крок
Приспів:
Я закохуюсь в тебе щодня
Як місяць у зірки
У зірки
Ти комета, що сяє у космосі,
Лишив сліди
Лишив сліди
Може б я пережила такі неприємності
Те, що ти не відповів мені взаємністю
Але так швидко я п’янію від твоєї музики
О, сказала, зараз краще - зроби свій крок від самотності
Далі йти, ніж за крок
Далі йти ніж за крок
Приспів:
Я закохуюсь в тебе щодня
Як місяць у зірки
У зірки
Ти комета, що сяє у космосі,
Лишив сліди
Лишив сліди
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