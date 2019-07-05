Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Джамала – Крок: новий танцювальний трек здивував фанатів

  • 18
новий український хіт від гурту Джамала - фото 1
новий український хіт від гурту Джамала

Популярна співачка Джамала потішила фанатів новою незвичайною роботою, а саме піснею "Крок" спільною з електропроектом Cape Cod. Слухайте новий хіт літа онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Відома українська виконавиця Джамала не припиняє експериментувати з музикою, а її нова пісня "Крок" вже підкорила серця шанувальників. Новий літній хіт створено разом з електронним проєктом Cape Cod, над яким працює київський музикант Максим Сікаленко. Свіжа робота отримала легке, але глибоке звучання, тож фанати вже назвали її "найсвітлішою українською музикою". Насолоджуйтесь:

Слухайте також: MamaRika – Проліски: новий яскравий кліп запалює мережу

"Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції. Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети!", поділилась Джа.

Дивитись онлайн новий кліп Джамала – Крок::

ТЕКСТ ПІСНІ Джамала – Крок:

Так шкода, що часом ми не знаємо, як далі йти
Я не вмію запитати, а ти – відповісти
Так чекаю на світанок продовж ночі, повної думок
Намагаюсь обійняти, а ти знову далі, ніж за крок
Далі йти, ніж за крок
Далі йти ніж за крок

Приспів:

Я закохуюсь в тебе щодня
Як місяць у зірки
У зірки
Ти комета, що сяє у космосі,
Лишив сліди
Лишив сліди

Може б я пережила такі неприємності
Те, що ти не відповів мені взаємністю
Але так швидко я п’янію від твоєї музики
О, сказала, зараз краще - зроби свій крок від самотності
Далі йти, ніж за крок
Далі йти ніж за крок

Приспів:

Я закохуюсь в тебе щодня
Як місяць у зірки
У зірки
Ти комета, що сяє у космосі,
Лишив сліди
Лишив сліди

Читайте також: Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 66
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 295
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1583580
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз