Джамала – Крок: новий танцювальний трек здивував фанатів

Популярна співачка Джамала потішила фанатів новою незвичайною роботою, а саме піснею "Крок" спільною з електропроектом Cape Cod. Слухайте новий хіт літа онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Відома українська виконавиця Джамала не припиняє експериментувати з музикою, а її нова пісня "Крок" вже підкорила серця шанувальників. Новий літній хіт створено разом з електронним проєктом Cape Cod, над яким працює київський музикант Максим Сікаленко. Свіжа робота отримала легке, але глибоке звучання, тож фанати вже назвали її "найсвітлішою українською музикою". Насолоджуйтесь:

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"Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції. Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети!", – поділилась Джа.

Дивитись онлайн новий кліп Джамала – Крок::

ТЕКСТ ПІСНІ Джамала – Крок:

Так шкода, що часом ми не знаємо, як далі йти

Я не вмію запитати, а ти – відповісти

Так чекаю на світанок продовж ночі, повної думок

Намагаюсь обійняти, а ти знову далі, ніж за крок

Далі йти, ніж за крок

Далі йти ніж за крок

Приспів:

Я закохуюсь в тебе щодня

Як місяць у зірки

У зірки

Ти комета, що сяє у космосі,

Лишив сліди

Лишив сліди

Може б я пережила такі неприємності

Те, що ти не відповів мені взаємністю

Але так швидко я п’янію від твоєї музики

О, сказала, зараз краще - зроби свій крок від самотності

Далі йти, ніж за крок

Далі йти ніж за крок

Приспів:

Я закохуюсь в тебе щодня

Як місяць у зірки

У зірки

Ти комета, що сяє у космосі,

Лишив сліди

Лишив сліди

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