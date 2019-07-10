Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука

Особисте життя Святослав Вакарчук завжди тримав у секреті. Виявляється, що співак вже 20 років у стосунках з Ляльою Фанарьовою. Читайте далі, хто ця жінка та яка історія кохання у неї з лідером ОЕ і партії "Голос".

Ляля Фонарьова ще в 90-х закохала в себе лідера гурту "Океан Ельзи". Проте Святослав Вакарчук не говорить відкрито про своє особисте, тому ретельно приховує свої почуття від публіки. Таємничому подружжю Святослава та Лялі вже понад 20 років.

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Ще у 2006 році в ексклюзивному інтерв'ю для журналу VIVA Святослав Вакарчук розповів про своє особисте життя:

– Слава, якщо вже ти згадав кохану жінку, скажи, чому ти її від всіх ховаєш?

– По-моєму, про Лялю вже всі знають. А я просто не хочу, щоб моє особисте життя ставало надбанням громадськості. Я дуже ціную почуття, наш внутрішній зв'язок, і не хочу до нас нікого пускати.

– Скільки років ви разом?

– Досить багато, щоб розуміти, наскільки все серйозно.

– Коли ж весілля?

– Всі шлюби укладаються на небесах. І я більше нічого не хочу говорити. Це наша внутрішня справа, ми самі розберемося. Знаєте, поки що я не думав навіть, як буду святкувати день народження, хоча дата вже не за горами. Упевнений тільки, що публічним заходом вона не буде. І ніколи, яким би відомим я не став, не збираюся робити загальним надбанням свої іменини, хрестини, весілля... Не хочу робити театральні постановки на тему особистих стосунків.

До того, як познайомитися зі Святославом Вакарчуком, Ляля вже була один раз заміжня. Від першого шлюбу з Володимиром Тарасюком у жінки є донька. Дівчинка народилася у 1993 році і її назвали Діаною.

В юності Ляля Фонарьова вирішила будувати кар'єру стиліста, тому навчалася у Лондоні. Після закінчення школи стилістів "Toni&Guy" дівчина працювала протягом двох років в Британії.

Потім Ляля повернення до України. Тут вона продовжила працювати за спеціальністю й стала іміджмейкером українських музикантів: Олександра Пономарьова, гурту "Океан Ельзи" та інших. Також дівчина короткий період часу працювала фотографом гурту.

У той самий період Ляля та Святослав закохалися один в одного та почали будувати стосунки. Вона стала музою музиканта й надалі продовжує надихати співака на чуттєву лірику.

У 2015 році були чутки, що Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова взяли шлюб у Львові в сімейному колі. Проте офіційних підтверджень цій інформації немає. Проте на деяких світлинах видно, що Ляля носить каблучку на безіменному пальці правої руки.

Зараз жінка працює арт-директором гурту "Океану Ельзи".

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