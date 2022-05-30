"Ой у морі Чорному та й "Москва" горить": нацгвардієць захопив піснею на полі бою

Українські воїни не лише мужні, а й талановиті. І у найскладніші часи вони знаходять у собі сили надихати кожного захищати та відстоювати свою землю. Це підтверджує і нове відео з бійцем Нацгвардії, який на полі бою виконав пісню про затонулий крейсер "Москва".

Гвардієць з Харкова Дмитро зараз зі зброєю захищає Україну у східних областях, але й навіть там він знаходить час для пісень. Відео з епічною піснею про флагман флоту окупантів крейсер "Москва" з'явилось на офіційній сторінці Нацгвардії та вже припало до душі українцям.

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Мужній, сильний та незламний, інколи через біль, страх та відчай, але завжди з вірою у перемогу та піснею в серці. Пісня – це теж зброя, навіть письменниця Леся Українка писала: "Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту". Українці співуча нація і пісні – протиотрута для нас від величезного зла на ім'я "війна". Нехай ця пісня, надихатиме кожного українця до протистояння з ворогом на всіх фронтах. З Україною в серці, з піснею до перемоги! – йдеться у повідомленні.

Окремої уваги заслуговує креативний текст композиції, який розповідає про "сумну" долю крейсера "Москва", а також висміює офіційну версію затоплення судна та фразу "можемо повторити".

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