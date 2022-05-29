Вінницькі рятувальники переспівали пісню "Батько наш Бандера" (відео)

26 травня рятувальники Вінниччини презентували відео під пісню "Батько наш Бандера", у якому використали кадри з ліквідації наслідків обстрілу аеропорту "Вінниця", який стався 6 березня. Дивіться відеоролик від ДСНС!

Це відео опублікував головний начальник ГУ ДСНС області Руслан Шевчук.

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Солісти оркестру ГУ ДСНС України у Вінницькій області виконали пісню "Батько наш Бандера", а у відео використали кадри, які зняли під час ліквідації наслідків обстрілу летовища "Вінниця" в Гавришівці. Також показали шикування особового складу біля головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій регіону.

Кавер-версія від солістів оркестру ГУ ДСНС України у Вінницькій області на пісню "Батько наш Бандера":

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