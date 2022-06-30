"Ой, у лузі червона калина": встановили світовий рекорд з одночасного виконання пісні

До Дня Конституції України присвятили світовий рекорд з одночасного виконання пісні "Ой, у лузі червона калина". Читайте далі та дізнайтеся, скільки осіб і з яких країн виконали цю пісню!

Пісню "Ой у лузі" одночасно виконали 1086 виконавців у 47 країнах світу. Про цей рекорд повідомили у Посольстві України в Італії.

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Славень Українських Січових Стрільців "Ой у лузі червона калина" став справжнім символом протистояння українців російським окупантам у цій повномасштабній війні.

Його виконують на передовій, на концертах, у церквах і не лише в Україні, а й в усьому світі. Тож 28 червня його виконали одночасно у 47 країнах світу!

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