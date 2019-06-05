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Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям бренду Karl Lagerfeld

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Це буде капсульна колекція охоронця Лагерфельда - фото 1
Це буде капсульна колекція охоронця Лагерфельда

Себастьян Жонд був охоронцем і особистим асистентом дизайнера Карла Лагерфельда понад 20 років. Жонд продовжить роботу з іменним брендом кутюр'є навіть після його смерті.

Він стане обличчям колекції Karl Lagerfeld весна/літо-2020.

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Жонд представить весняну колекцію бренду на виставці чоловічої моди Pitti Uomo 13 червня. Вона буде натхненна повсякденним стилем Себастьяна. У колекцію увійдуть двадцять моделей, серед яких спортивні худі ташорти, класичний костюм-двійка, шкіряний одяг і аксесуари.

Себастьян давно добре знає і розуміє стиль Карла. Він – ідеальний амбасадор бренду, – прокоментував співпрацю виконавчий директор Karl Lagerfeld П'єр Паоло Рігі.

Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям бренду Karl Lagerfeld - фото 332132

Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям бренду Karl Lagerfeld - фото 332133

Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям бренду Karl Lagerfeld - фото 332134

Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям бренду Karl Lagerfeld - фото 332135

Колекція надійде у продаж у вересні. Раніше Лагерфельд і Жонд створили капсульну колекцію Karl Lagerfeld curated by Sebastien Jondeau. Себастьян також знімався у рекламних кампаніях Fendi і Lagerfeld.

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Джерело: Buro247
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