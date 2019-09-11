Охоронці Зеленського виявилися найкращими у світі

З 7 по 10 вересня в столиці України проходив Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019. За перемогу змагалися 26 найкращих команд охоронців перших осіб з Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії. Але кращими виявилися українці!

Так охоронці Володимира Зеленського взяли золото на цьому престижному конкурсі. Про це повідомила прес-служба Офісу президента на сторінці в Facebook.

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"Охоронці президента України – найкращі!", – відзначили в повідомленні.

В рамках змагань охорона президента показала техніку пішого супроводу, захист масових заходів, евакуації перших осіб, відбиття атак в натовпі, прийоми рукопашного бою, пошук вибухівки і подолання перешкод під час екстремального водіння.

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