Охочі піднятися на Еверест зіткнуться з низкою обмежень

Урядова комісія, складена з чиновників, експертів з альпінізму та співробітників агентств зі скелелазіння, встановила нові правила для всіх, хто хоче піднятися на найвищу гору планети – Еверест.

Необхідність ухвалення нових нормативних обмежень продиктована тим, що щорічно при сходженні на гору заввишки 8848 метрів гине все більша кількість альпіністів. Нині якраз закінчився черговий так званий "сезон смертей".

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За офіційною статистикою, у 2019 році при сходженні на гору загинули або пропали безвісти 11 осіб. Дев'ять трагічних випадків сталися на непальській стороні Евересту, а дві – на тибетській.

Тепер правила підйому на Еверест для альпіністів стали такими:

Альпіністи, котрі бажають підкорити найвищу точку світу, зобов'язані спершу довести, що вони досвідчені скелелази. Заявники повинні надати документ, що підтверджує їх сходження на непальську вершину висотою не менше ніж 6500 м.

Претенденти повинні також надати сертифікат фізичної підготовки.

Вони зобов'язані найняти досвідчених гідів.

Встановлено також нові суми внесків для підкорювачів: на Еверест – не менше 35 000 доларів США, на інші гори вище 8000-20000 доларів США.

Раніше будь-хто, хто заплатив 11 000 доларів, міг піднятися на Еверест. В останні роки цей критерій піддавався жорсткій критиці з боку досвідчених альпіністів і гідів. Збільшення сум внесків, на думку чиновників, має обмежити кількість претендентів на сходження, у тому числі, дилетантів.

Альпіністам ускладнили можливість підйому на Еверест

У цьому році уряд Непалу видав рекордний 381 дозвіл на підкорення Евересту. І кількість охочих піднятися на його вершину неухильно зростає. Кожен з тих, хто наважився на штурм найвищої гори планети, повинен знати, що він може звідси не повернутися. Смерть може наступити у результаті несумісної з життям травми, браку кисню, замерзання, серцевої недостатності.

Міністр туризму Непалу Йогеш Бхаттарі запевняє, що прийняті нормативні акти будуть згодом удосконалюватися: у звід правил будуть вноситися поправки.

Ми зробимо наші гори безпечними і керованими, – заявляє міністр.

У Непалі розташовані 8 з 14 найвищих гір у світі, а іноземні альпіністи є основним джерелом прибутку країни.

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