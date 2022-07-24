Оголосили найкращі ресторани світу 2022: рейтинг від The World's 50 Best Restaurants

Щорічний рейтинг "The World’s 50 Best Restaurants" визначив найкращі ресторани світу 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся, у яких містах розташовані номінанти!

Британський журнал "Restaurant" щороку опитує експертів зі світу кулінарії (шеф-кухарів, рестораторів, ресторанних критиків тощо) та формує рейтинг кращих ресторанів. Опісля відбувається церемонія нагородження.

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У 2022 році найкращим став данський ресторан з Копенгагену – "Geranium". Локація закладу – восьмий поверх футбольної арени "Паркет". Відомо, що ресторан торік відмовився від м'яса у меню, а зробив акцент на морепродуктах та овочах у стравах.

ТОП 10 найкращих ресторанів світу:

Geranium (Копенгаген, Данія)

Central (Ліма, Перу)

Disfrutar (Барселона, Іспанія)

Diverxo (Мадрид, Іспанія)

Pujol (Мехіко, Мексика)

Asador Etxebarri (Ачондо, Іспанія)

A Casa do Porco (Сан Паулу, Бразилія)

Lido 84 (Гардоне-Рив'єра, Італія)

Quintonil (Мехіко, Мексика)

Le Calandre (Рубано, Італія)

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