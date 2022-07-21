В Україні створили вишиванку з байрактарами (ФОТО)

Посольство України в Турецькій Республіці оприлюднило на своїй офіційній сторінці у соцмережах, що незабаром у вільному продажі з'являться українські вишиванки з байрактаром. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Пташка "байрактар" відтепер красується серед інших крилатих на українській вишиванці! Такий задум червоними нитками на білому полотні втілили разом майстри українського бренду вишиваного одягу "МОТИВ" та дизайнерка Марта Лешак.

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З продажу цих вишиванок перераховуватимуть 15% на потреби ЗСУ.

"Українська вишиванка – це наш оберіг. Байрактар також став своєрідним оберегом для українського народу у війні України проти росії. І зберіг безліч життів", – коментують творці.

Унікальні вишиванки першими отримали брати-творці легендарних пташок – байрактарів.

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