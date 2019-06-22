Оголошено столицю Європейських ігор 2023 року

Польський Краків прийме III Європейські ігри, які відбудуться у 2023 році. Про це повідомляє прес-служба Європейських олімпійських комітетів (ЄОК).

Рішення про вибір столиці змагань було прийнято представниками 50 європейських національних комітетів на генеральній асамблеї ЕОК в Мінську шляхом підняття рук.

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The 50 European NOCs officially voted by raise of hands the election of #Poland as the host of #EuropeanGames2023 pic.twitter.com/UG84hn15h6 — EurOlympic (@EOCmedia) 22 червня 2019 р.

Європейські ігри проводяться раз на чотири роки під управлінням Європейських олімпійських комітетів (ЄОК). Вперше змагання відбулися у 2015 році в Баку (Азербайджан). Їхніми учасниками стали понад 5700 спортсменів, які розіграли 253 комплекти нагород у 31 виді спорту, п'ять з них були неолімпійськими.

Другі Європейські ігри проходять в Мінську і завершаться 30 червня. Учасники ігор у Мінську розіграють 199 комплектів нагород у 15 видах спорту, змагання у восьми з них стануть кваліфікаційними до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. При цьому прямий відбір на Олімпіади-2020 передбачено в стрільбі з лука, карате, стрільбі і настільному тенісі.

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