Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Оголошено столицю Європейських ігор 2023 року

  • 6
Європейські ігри 2023 року - фото 1
Європейські ігри 2023 року / sportbox

Польський Краків прийме III Європейські ігри, які відбудуться у 2023 році. Про це повідомляє прес-служба Європейських олімпійських комітетів (ЄОК).

Рішення про вибір столиці змагань було прийнято представниками 50 європейських національних комітетів на генеральній асамблеї ЕОК в Мінську шляхом підняття рук.

І ще: Як тренуватися в спеку: прості поради

Європейські ігри проводяться раз на чотири роки під управлінням Європейських олімпійських комітетів (ЄОК). Вперше змагання відбулися у 2015 році в Баку (Азербайджан). Їхніми учасниками стали понад 5700 спортсменів, які розіграли 253 комплекти нагород у 31 виді спорту, п'ять з них були неолімпійськими.

Другі Європейські ігри проходять в Мінську і завершаться 30 червня. Учасники ігор у Мінську розіграють 199 комплектів нагород у 15 видах спорту, змагання у восьми з них стануть кваліфікаційними до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. При цьому прямий відбір на Олімпіади-2020 передбачено в стрільбі з лука, карате, стрільбі і настільному тенісі.

Читайте також: Арбітр під час матчу потролив футболіста: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
  • 19 червня, 12:15
  • 509
Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 601
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1554184
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події