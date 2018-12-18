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Оголошено шорт-лист Оскара 2019: український "Донбас" не увійшов

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Знайомтесь з шорт-листом Оскара 2019 - фото 1
Знайомтесь з шорт-листом Оскара 2019 / gettyimages

Американською кіноакадемією був оприлюднений шорт-лист, до якого входять дев'ять картин-претендентів на статуетку "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

На жаль, до списку не увійшов український фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці.

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Загалом на "Оскар" претендуватимуть дев'ять "фільмів іноземною мовою".

Шорт-лист Оскара:

  • "Магазинні злодюжки" (Японія)
  • "Айка" (Казахстан)
  • "Капернаум" (Ліван)
  • "Рим" (Мексика)
  • "Холодна війна" (Польща)
  • "Горіння" (Південна Корея)
  • "Птахи проходу" (Колумбія)
  • "Винний" (Данія)
  • "Ніколи не відводь погляду" (Німеччина)
Донбас Сергія Лозниці не потрапив до шорт-листа - фото 295812
Донбас Сергія Лозниці не потрапив до шорт-листа

Зазначимо, що раніше комік Кевін Харт відмовився проводити 91-шу церемонію вручення премії "Оскар" через свої старі гомофобні твіти. Наразі кінопремія залишається без ведучого.

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Джерело: Oscar
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