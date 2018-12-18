Оголошено шорт-лист Оскара 2019: український "Донбас" не увійшов

Американською кіноакадемією був оприлюднений шорт-лист, до якого входять дев'ять картин-претендентів на статуетку "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

На жаль, до списку не увійшов український фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці.

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Загалом на "Оскар" претендуватимуть дев'ять "фільмів іноземною мовою".

Шорт-лист Оскара:

"Магазинні злодюжки" (Японія)

"Айка" (Казахстан)

"Капернаум" (Ліван)

"Рим" (Мексика)

"Холодна війна" (Польща)

"Горіння" (Південна Корея)

"Птахи проходу" (Колумбія)

"Винний" (Данія)

"Ніколи не відводь погляду" (Німеччина)

Донбас Сергія Лозниці не потрапив до шорт-листа

Зазначимо, що раніше комік Кевін Харт відмовився проводити 91-шу церемонію вручення премії "Оскар" через свої старі гомофобні твіти. Наразі кінопремія залишається без ведучого.

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