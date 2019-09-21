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Керівництво Реала знову шукає заміну Зідану
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Керівництво мадридського Реала шукає заміну головному тренеру команди Зінедіну Зідану. Таке рішення було прийнято після поразки від ПСЖ (3:0) у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
На місце Зідана розглядають три кандидатури: Жозе Моуріньо, Массіміліано Алегрі і Рауля Гонсалеся, який очолює молодіжний склад Реала. За інформацією ЗМІ, незабаром керівництво планує провести переговори з Моуріньо, який вже обіймав посаду тренера Реала з 2010 по 2013 рік.
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Зідан підписав контракт з Реалом до 2022 року, замінивши на посаді головного тренера Сантьяго Соларі. Зідан зазначив, що знову прийшов в клуб, щоб повернути його на законне місце.
"Це особливий день. Я щасливий повернутися додому. Зараз мені нічого сказати, окрім того, що я радий знаходитися тут. Я прийшов, щоб повернути клуб на його законне місце. Єдине моє бажання, завтра же приступити до роботи..."
Нагадаємо, Зідан очолював Реал у 2016-2018 роках, та тричі поспіль вигравав з клубом Лігу чемпіонів.
Зідан пішов з Реала у травні 2018 року, після чого в клубі змінилися три тренери, а команда вилетіла з Ліги чемпіонів і Кубка Іспанії, і втратила шанси на чемпіонство.
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