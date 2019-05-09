Оголошені найшвидші смартфони в світі

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опублікувала свій квітневий рейтинг смартфонів, що працюють під управлінням операційної системи Android.

Мова йде про смартфони, доступні в Китаї, цей рейтинг помітно відрізняється від версії для міжнародного ринку.

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У квітні найшвидшим виявився Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, також відомий як Explorer Edition. Він набрав 373 715 балів, а звичайний Xiaomi Mi 9 373 511. На третьому місці опинився ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 2 з 371 837 балами.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition

Далі йдуть Meizu 16s, Samsung Galaxy S10 + і Galaxy S10, Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars і Honor V20. В наступному місяці очікують значних змін у рейтингу завдяки випуску Lenovo Z6 Pro. Oppo Reno, ZTE Axon 10 Pro і Nubia Red Devil 3. Дев'ять з десяти учасників рейтингу працюють на процесорах, виготовлених за техпроцесом тонше за 10-нм, тільки Nubia Red Magic Mars заснований на торішньому Snapdragon 845.

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