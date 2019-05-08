Люксову версію Huawei P30 Pro показали на фото

Компанія Huawei випустила спеціальну люксову версію свого флагманського смартфона Huawei P30 Pro. За своїми характеристиками гаджет не відрізняється від оригінальної версії, відрізняється лише зовнішність.

Лімітна версія смартфона отримала назву Huawei P30 Pro Special Edition. За своїми характеристиками вона нічим не відрізняється від оригінальної, проте зовні виглядає значно яскравіше і ефектніше.

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Люксова версія Huawei P30 Pro

Головна відмінність полягає в чохлі сріблястого кольору, який вкритий блискучим шаром, що надає смартфону преміальний вид. Решта відмінності стосуються лише упаковок гаджета, які підкреслюють його ексклюзивність.

Характеристики у смартфона такі ж, як і у оригінальної версії. Ціна буде залежати від специфікацій, і найдоступніша версія оцінена у 871 долар.

Люксова версія Huawei P30 Pro

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