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Оголошена лауреатка Нобелівської премії з літератури

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Луїза Глюк - фото 1
Луїза Глюк / gettyimages

Нобелівська премія з літератури 2020 року присуджена американській поетесі Луїзі Глюк "за її безпомилковий поетичний голос, який з суворою красою перетворює індивідуальний досвід на універсальний".

Луїза Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку. Її часто називають автобіографічним поетом.

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Центральні теми її творчості: дитинство і сімейне життя, тісні відносини з батьками, братами і сестрами. Вона черпає натхнення з міфів і класичних мотивів, присутніх в більшості її творів. У 2006 році збірка віршів "Дикий ірис" (The Wild Iris) отримав Пулітцерівську премію.

Оголошена лауреатка Нобелівської премії з літератури - фото 429472

Минулого року були названі відразу два лауреати Нобелівської премії з літератури, оскільки в 2018 році премія не вручалася через скандал в Шведській академії. Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук (Olga Tokarczuk). Нагороду за 2019 рік присудили австрійському драматургу і письменнику Петеру Гандке (Peter Handke).

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Джерело: nobelprize
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