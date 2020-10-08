Чаклуни в ательє та інші капосні історії: 5 нових книг, які розважать у сімейному колі

Читання в колі родини – традиційне, але, на жаль, призабуте мистецтво створювати затишок, комфорт і загалом душевну атмосферу буднів. Тож нові книжки із захопливими сюжетами, крутою інтригою і корисною інформацією як ніколи стануть у нагоду саме цієї осені, коли миру не лише в родині потребуємо усі.

"Ожиновий живопліт. Осіння історія", Джилл Барклем

(Х.: Читаріум, 2020)

Ця книжка – одна з найулюбленіших затишних легенд у світі дитячої літератури. Вона створена справжньою майстринею своєї справи. Сюжет "Осінньої історії" розповідає про маленьку мишку Примулу, яка загубилася серед заростей сухої трави, почавши цікавий шлях до дому, а тим часом всі жителі Ожинового живоплоту вирушили на її пошуки Тож мерщій заглянемо за Ожиновий живопліт.

Тут з покоління в покоління милі мишки облаштовують свої будиночки в коренях і стовбурах дерев. Вони дуже працелюбні, тому у гарну погоду збирають квіти, фрукти, ягоди та горіхи в лісі й навколишніх полях. А ще варять смачне варення, солять, маринують гриби та овочі про запас. Всі заготовляння зберігають в величенькому пеньку-коморі, і це вельми актуально як на осінню пору, коли саме час і читати, і заготовляти.

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"Ательє чаклунських капелюхів. Том 1", Камоме Шірахма

(К.: Nasha Idea, 2020)

За сюжетом цієї книжки, справжньої манги українською, героїня на ім’я Коко змалку зачудовувалася магією. На жаль, чаклувати можуть лише обрані, ті, що від народження володіють магією. Одного разу селище, в якому мешкає дівчинка, відвідує чаклун на ім’я Кіфлі. Коко потайки спостерігає за тим, як він чаклує, і довідується про справжню природу магії. Вона пригадала, що багато років тому одна таємнича незнайомка подарувала їй книгу з магії та чорнильне перо для відтворення магічних фігур. Дівчинка потайки починає вчитися чаклувати, але це призводить до трагічних подій Зрештою, прагнучи виправити свою помилку, Коко стає ученицею чаклуна Кіфлі й відкриває світ, про існування якого досі навіть не здогадувалася!

"Нечиста сила та iншi капоснi iсторiї", Іван Андрусяк

(К.: Наш Формат, 2020)

У цій книжці багато незвичного – і відповіді, і самі питання. Наприклад, навіщо потрібні "погані слова"? Як можна і як не можна карати дитину за скоєну шкоду? Чи був юний Тарас Шевченко чемним хлопчиком, – а чи, може, геніальним розбишакою? Чому з Григорієм Сковородою спілкуватися страшно, а з художником-партизаном Нілом Хасевичем – ні? Яким би був чи була ти, якби довелося жити не в наш час, а п'ятдесят, сто, двісті років тому?

Автор оповідає про нібито звичайних дітей і підлітків — таких, як більшість довкола. І виявляється, що насправді всі вони – незвичайні! Звісно, ми знаємо, що з кмітливого розбишаки Тараса, який так хвацько й весело лякає своїх односельців «нечистою силою», згодом виросте геніальний Шевченко. А із замріяного волинського хлопчика, який найдужче любить малювати і купатися в річці – славетний художник-повстанець Ніл Хасевич, завдяки якому світ дізнається про подвиги УПА. Та поряд із ними – сучасні герої "розбишацьких оповідань". Так само незвичайні, якими в дитинстві й у підлітковому віці були генії! Ким вони виростуть?

"Загублені у таборі", Настя Музиченко

(К.: Наш Формат, 2020)

Повість Насті Музиченко "Загублені в таборі" – переможець конкурсу "Напишіть про мене книжку!" як найкращий твір про сучасних українських підлітків. За сюжетом, Матвій і Мія їдуть відпочивати в гірський табір. Свіже повітря, дискотеки, квести та інші розваги — усе як завжди в таких таборах. Та лише доти, доки Матвій випадково не дізнається про містичну, ба навіть моторошну історію, яка сталася тут кілька років тому. А такі історії, як відомо, мають звичку повторюватися – і ось наші герої опиняються в епіцентрі подій... Яскрава пригодницька повість, у якій напрочуд точно і влучно прописані реалії сучасного підліткового життя і сленгу.

"Розповіді про тварин та їх назви", Кирило Булаховський, Максим Гаврилюк

(Л.: Апріорі, 2020)

Ця незвична, корисна та пізнавальна книжка – справжній подарунок для того, хто цікавиться світом тварин. Скільки ніг у восьминога, чи існують комахи-відьми, у яких комах ідеальна талія, хто такий монстр з дев’ятьма очима, які рептилії плачуть гіркими сльозами за своїми жертвами, чи реальний птах із країни чудес, у якого звіра заборонена назва — про все це та багато іншого можна прочитати на сторінках цієї цікавої та захопливої книги.

"У минулому раки широкопалі були поширені в Європі, – розповідають автори про одного з найдивніших мешканців нашої планети, – але через забруднення водойм, їх замулення та масовий вилов заради смачного м'яса популяція цих істот значно скоротилася. Крім того, рак широкопалий не витримує конкуренції з іншим, більш пристосованим до змін та менш вимогливим до довкілля, видом, завезеним із Північної Америки. В Україні рак широкопалий – червонокнижний вид, що подекуди трапляється у трьох областях: Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській".

Ігор Бондар-Терещенко

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