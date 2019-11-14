Гаряча модель Демі Роуз знялася оголеною в популярному американському каньйоні (18+)

Британська модель Демі Роуз, яку називають ще "Британська Кардашян", знялася у відвертій фотосесії. Перед шанувальниками красуня постала повністю оголеною, позуючи на скелі. Пікантні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель Демі Роуз на сексуальних знімках позувала повністю оголеною. Зірка позувала, лежачи на каменях в популярному американському каньйоні.

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Красуня прикрила інтимні місця за допомогою пози, а також використовувала об'ємне тканинне намисто на шиї. Знімок був зроблений в каньйоні Red Rock в американському штаті Невада.

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