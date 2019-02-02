Оголена Нікітюк розбурхала мережу відвертим знімком у ванній

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників пікантними знімками. Підписники зірки в Instagram уже зацінили сміливий кадр. Заціни і ти!

Так, Леся Нікітюк опублікувала новий знімок, на якому вона позує оголена у ванній, чим викликала захват у мережі. Фото просто підірвало мережу Instagram. Також телеведуча уточнила, що таким чином розслабляється після тривалого перельоту.

І ще: Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою та довгими ногами

"Приблизно так виглядає мій релакс після 12-годинного перельоту! Ванна кімната у мене вдома, звичайно, трохи інша. З усього, що на фото, є сходи і косметика з розкішних масел, квітів, фруктів, шоколаду і духів. Косметика, яка ще довго буде нагадувати мені Мальдіви", – прокоментувала знімок Леся.

Читайте також: Відома найпишніша модель у світі повністю оголилася на камеру