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Оголена модель Victoria's Secret підкорила Instagram (18+)

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Жизель Олівейра роздяглась у новій зйомці - фото 1
Жизель Олівейра роздяглась у новій зйомці / instagram.com/giizeleoliveira

Розкішна модель Жизель Олівейра не дарма має ангельські крила Victoria's Secret, адже про таку фігуру, як у неї, мріють чимало жінок по всьому світу. А її фото без одягу заворожують!

26-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно Жизель знялась у доволі пікантній зйомці, для якої позувала голою, прикриваючись лише довгим піджаком. Так зірка похизувалась не лише татуюванням у вигляді літака, а й розкішною фігурою.

Оголена модель Victoria's Secret підкорила Instagram (18+) - фото 379278
Оголена модель Victoria's Secret підкорила Instagram (18+) - фото 379276

До слова, в купальнику та без макіяжу Олівейра виглядає не менш ефектно!

Оголена модель Victoria's Secret підкорила Instagram (18+) - фото 379274

Оголена модель Victoria's Secret підкорила Instagram (18+) - фото 379275

Оголена модель Victoria's Secret підкорила Instagram (18+) - фото 379277

Джерело всіх фото: instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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