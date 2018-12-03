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Наче лялька: Кім Кардашян показала, як її нарядив чоловік
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Популярна модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через нове фото.
38-річна американська телезірка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись зйомками та різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 120 мільйонів користувачів і це не дивно, адже вона ділиться кадрами зі світських заходів, звичайних буднів та фотосесій.
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Нещодавно Кім вирішила показати прихильниками образ, який для неї обрав її чоловік Каньє Веста. Щоправда, "ляльковий лук", як сама відзначила Кардашян, не всім сподобався і став приводом для жартів. Користувачі коментували кадр, мовляв, не одяг робить її схожим на ляльку, а те, що вона вся "пластмасова" та несправжня.
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