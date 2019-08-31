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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Оголена Катерина Кухар позувала в золотій ванні: сексуальний знімок

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Одна з трійки зіркових суддів шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар вразила шанувальників вельми відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram відома своєю строгістю до учасників прима-балерина опублікувала пікантний кадр.

На новому знімку оголена Катерина Кухар позує, сидячи у ванні, яка наповнена золотою фарбою. Втім, на кадрі видно тільки голову, плечі і руки танцівниці, шкіра якої вже покрита золотом. У руці вона тримає келих шампанського і пронизливо дивиться на камеру.

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"До речі, про золоту ванну. Чому жінки так люблять гарячу воду? Тому, що вони посланники пекла і часто нудьгують за домом", – по-філософськи прокоментувала фото Катерина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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