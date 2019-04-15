Оголена Джей Ло розбурхала мережу еротичним знімком

Популярна співачка Дженніфер Лопес підкорила шанувальників відвертою позою "верхом" на роялі. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У коментарі до знімка артистка пожартувала на тему виходу фінального сезону "Гри престолів".

На фото Джей Ло одягнена в білий купальник з дуже глибоким декольте, і відвертим низом. Співачка одягнула колготи в стразах і прозорі туфлі на величезних підборах з високою платформою. Волосся зваблива красуня зібрала у високий хвіст і зафіксувала блискучою гумкою. Також Лопес доповнила образ масивним кольє і сережками.

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Співачка сексуально лежить на кришці рояля, демонструючи довгі ноги і оголені стегна, пристрасно дивлячись в камеру. За кілька годин знімок зібрав понад 1,1 мільйона лайків. "Я чула, зима близько", – прокоментувала фото зірка, натякаючи на фразу з серіалу "Гра престолів".

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