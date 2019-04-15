Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Оголена Джей Ло розбурхала мережу еротичним знімком

  • 41
Співачка Дженніфер Лопес - фото 1
Співачка Дженніфер Лопес / instagram

Популярна співачка Дженніфер Лопес підкорила шанувальників відвертою позою "верхом" на роялі. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У коментарі до знімка артистка пожартувала на тему виходу фінального сезону "Гри престолів".

На фото Джей Ло одягнена в білий купальник з дуже глибоким декольте, і відвертим низом. Співачка одягнула колготи в стразах і прозорі туфлі на величезних підборах з високою платформою. Волосся зваблива красуня зібрала у високий хвіст і зафіксувала блискучою гумкою. Також Лопес доповнила образ масивним кольє і сережками.

І ще: Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу

Співачка сексуально лежить на кришці рояля, демонструючи довгі ноги і оголені стегна, пристрасно дивлячись в камеру. За кілька годин знімок зібрав понад 1,1 мільйона лайків. "Я чула, зима близько", – прокоментувала фото зірка, натякаючи на фразу з серіалу "Гра престолів".

Читайте також: Емілі Ратажковскі топлес станцювала для фанатів: відео (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3545
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 08:00
  • 48
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 08:00
  • 38
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз