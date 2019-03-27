Оголена дружина Ступки розбурхала мережу пікантним знімком

Телеведуча і тренер з правильного харчування, а також дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова розбурхала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому зображена повністю голою.

Так, відверта красуня Поліна Логунова позувала оголеною з розпатланим по обличчю волоссям та спокусливим виразом обличчя. Кадр був зроблений лише по ключиці дівчини, так що найбільш пікантних місць не видно.

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Судячи з усього, фото було зроблено в рамках фотосесії, а його автором виступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.

"Не переживай. Переживеш", – підписала публікацію Логунова.

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