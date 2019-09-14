Із сердечками на грудях: Демі Роуз показала нові сексуальні фото (18+)

Відома блогерка та нетипова модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через ефектні фото з фестивалю Burning Man 2019. Екстравагантний образ зірки ідеально підійшов до такого скаженого заходу. Тут дуже гаряче!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз вражає своїми параметрами, адже зі зростом у 157 см вона має розкішний бюст та тонку талію. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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Не варто забувати і про те, що дівчина не надто соромиться своїх форм, адже часто ділиться доволі пікантними кадрами, які залишаються на межі позначки 18+. Це підтверджують і недавні фото красуні із найскаженішого фестивалю світу Burning Man 2019. Демі обрала для такого заходу доволі гаряче бікіні із сердечками на ефектному бюсті. Понад 390 тисяч лайків та більш як 2 тисячі коментарів з компліментами говорять самі за себе.

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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