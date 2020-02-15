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Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч

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Гаджет сподобається офісним працівникам - фото 1
Гаджет сподобається офісним працівникам

Знайомтесь, це український стартап Neoven Electronics. Він займається розробкою першої у світі портативної печі, яка дозволяє нагрівати їжу. Ще одна особливість гаджета – його модульність, адже він може поєднати в собі і мініхолодильник, і чайник, і міксер.

Стартапу вдалося на краудфандинговому майданчику Kickstarter зібрати 89 тисяч доларів. І це при тому, що спочатку планувалося накопичити бодай 20 тисяч на втілення ідеї.

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Базовий комплект Neoven (без модулів) коштуватиме вам 179 доларів. Якщо ж ви хочете мати не лише піч, а й модулі: чайник, холодильник і міксер, то потрібно буде доплатити ще 100 доларів США.

Гаджет – компактна платформа, до якої необхідно під'єднувати різні модулі. Так, компанія розробила модуль чайника, холодильника і міксера. Додатково пристрій поставляється з кількома харчовими контейнерами, а для вилок і ножів передбачений спеціальний відсік у самому девайсі.

Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч - фото 386249

У Neoven також вбудована компактна піч, якою можна керувати за допомогою смартфона. Кришку пристрою можна використовувати у ролі розносу, а для транспортування є компактна сумка-чохол. Власник може самостійно компонувати набір, який він візьме з собою: конструкція передбачає можливість розміщення одного модуля або контейнера.

Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч - фото 386248

Крім зібраних замовлень, стартап уже отримав пропозиції про дистрибуцію продукту у 20 країн світу. Зокрема мовиться про Південну Корею, США, Китай, Нову Зеландію, Нідерланди, Німеччину та інші.

Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч - фото 386250

Найближчим часом компанія готується завершити перший інвестиційний раунд на суму 100 тисяч доларів, при оцінці компанії в 1 мільйон доларів. Суму інвестицій скерують ​​на виробництво, а також міжнародний старт продажів пристрою, в першу чергу на американському майданчику Amazon, і за допомогою локальних дистриб'юторів.

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