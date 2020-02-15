Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч

Знайомтесь, це український стартап Neoven Electronics. Він займається розробкою першої у світі портативної печі, яка дозволяє нагрівати їжу. Ще одна особливість гаджета – його модульність, адже він може поєднати в собі і мініхолодильник, і чайник, і міксер.

Стартапу вдалося на краудфандинговому майданчику Kickstarter зібрати 89 тисяч доларів. І це при тому, що спочатку планувалося накопичити бодай 20 тисяч на втілення ідеї.

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Базовий комплект Neoven (без модулів) коштуватиме вам 179 доларів. Якщо ж ви хочете мати не лише піч, а й модулі: чайник, холодильник і міксер, то потрібно буде доплатити ще 100 доларів США.

Гаджет – компактна платформа, до якої необхідно під'єднувати різні модулі. Так, компанія розробила модуль чайника, холодильника і міксера. Додатково пристрій поставляється з кількома харчовими контейнерами, а для вилок і ножів передбачений спеціальний відсік у самому девайсі.

У Neoven також вбудована компактна піч, якою можна керувати за допомогою смартфона. Кришку пристрою можна використовувати у ролі розносу, а для транспортування є компактна сумка-чохол. Власник може самостійно компонувати набір, який він візьме з собою: конструкція передбачає можливість розміщення одного модуля або контейнера.

Крім зібраних замовлень, стартап уже отримав пропозиції про дистрибуцію продукту у 20 країн світу. Зокрема мовиться про Південну Корею, США, Китай, Нову Зеландію, Нідерланди, Німеччину та інші.

Найближчим часом компанія готується завершити перший інвестиційний раунд на суму 100 тисяч доларів, при оцінці компанії в 1 мільйон доларів. Суму інвестицій скерують ​​на виробництво, а також міжнародний старт продажів пристрою, в першу чергу на американському майданчику Amazon, і за допомогою локальних дистриб'юторів.

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