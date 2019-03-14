Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Міцний горішок: Xiaomi Mi9 упевнено пройшов тест на міцність

  • 6
Xiaomi Mi9 успішно пройшов випробування - фото 1
Xiaomi Mi9 успішно пройшов випробування

Наш улюблений техноблогер Зак Нільсен випробував новий флагманський смартфон Xiaomi Mi9. У результаті, новинка від китайської компанії дуже й дуже упевнено себе проявила!

Захисне покриття 6,39-дюймового дисплея флагманського апарату змогло успішно протистояти лезу канцелярського ножа і спецінструменту. Пошкодження на екрані з'явилися лише після впливу алмазного "олівця", який навряд чи випадково виявиться в кишені користувача. Оптичний сканер відбитків пальців ніяк не відреагував на безліч глибоких подряпин у робочій області і продовжив виконувати свої функції без збоїв.

І ще: Xiaomi опублікувала графік виходу Android 9 Pie: перелік моделей

Блогер також підтвердив наявність сапфірового покриття модуля основної камери, вимірявши його теплопровідність спеціальним інструментом, хоча і поскаржився на його стійкість до впливу гострими предметами. Проте витривалість цього покриття виявилася близька до загартованого скла Gorilla Glass.

На завершення огляду Нільсен випробував смартфон двома найбільш екстремальними тестами. Пляма на матриці після тривалого нагрівання запальничкою повністю зникла протягом декількох секунд, не залишивши жодних слідів.

Корпус зі скла і металу успішно витримав згинання в обидві сторони, зберігши геометрію рами, а фронтальна та лицьова панелі обійшлися без тріщин і відколів.

Читайте також: Нарешті Xiaomi розв'яже проблему з рекламою у MIUI

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 889
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • Вчора, 18:00
  • 1732
Гороскоп на 14 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:20
  • 280
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології