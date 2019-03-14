Міцний горішок: Xiaomi Mi9 упевнено пройшов тест на міцність

Наш улюблений техноблогер Зак Нільсен випробував новий флагманський смартфон Xiaomi Mi9. У результаті, новинка від китайської компанії дуже й дуже упевнено себе проявила!

Захисне покриття 6,39-дюймового дисплея флагманського апарату змогло успішно протистояти лезу канцелярського ножа і спецінструменту. Пошкодження на екрані з'явилися лише після впливу алмазного "олівця", який навряд чи випадково виявиться в кишені користувача. Оптичний сканер відбитків пальців ніяк не відреагував на безліч глибоких подряпин у робочій області і продовжив виконувати свої функції без збоїв.

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Блогер також підтвердив наявність сапфірового покриття модуля основної камери, вимірявши його теплопровідність спеціальним інструментом, хоча і поскаржився на його стійкість до впливу гострими предметами. Проте витривалість цього покриття виявилася близька до загартованого скла Gorilla Glass.

На завершення огляду Нільсен випробував смартфон двома найбільш екстремальними тестами. Пляма на матриці після тривалого нагрівання запальничкою повністю зникла протягом декількох секунд, не залишивши жодних слідів.

Корпус зі скла і металу успішно витримав згинання в обидві сторони, зберігши геометрію рами, а фронтальна та лицьова панелі обійшлися без тріщин і відколів.

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