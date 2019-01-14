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Cadillac готує повністю електричний кросовер
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Показавши в Детройті новий кросовер XT6, марка Cadillac оголосила про плани зі створення аналогічної по класу моделі, але вже електромотором.
Cadillac зміг приємно здивувати журналістів напередодні автосалону в Детройті. Спочатку марка представила новий серійний кросовер Cadillac XT6, а потім офіційно оголосила про те, що незабаром планує представили повністю електричний кросовер.
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Імені у новинки поки немає і існує вона лише у вигляді комп'ютерної моделі, але певна інформація про електромобіль розкрита. Так, наприклад, відомо, що це буде кросовер з трьома рядами сидінь.
Дизайн екстер'єру електрокросовера виконаний у фірмовому стилі сучасних моделей марки, а інтер'єр відрізняється повністю цифровою панеллю приладів та квадратним кермовим колесом, яке, швидше за все, не дійде до серійної версії.
Очікується, що машина отримає систему автопілота в тому чи іншому вигляді. На одному зі слайдів на презентації на приладовій панелі електромобіля була помітна згадка Guardian Mode. Можна припустити, що це автопілот як мінімум 4-го рівня і більш досконала система, ніж нинішній Super Cruise. Але жодної інформації про це поки немає.
Також поки не надано жодної інформації про терміни виходу першого серійного електричного кросовера Cadillac, хоча прем'єру концепт-кара варто очікувати найближчим часом.
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