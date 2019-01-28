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Дизайн LG G8 ThinQ розкритий новим рендером

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LG G8 ThinQ можуть показати на MWC 2019 - фото 1
LG G8 ThinQ можуть показати на MWC 2019 / Wccftech

Розробники з порталу XDA Developers запевняють, що отримали рендери фінальної версії ще не анонсованого флагманського смартфона LG G8 ThinQ. Апарату приписують уже знайомий дизайн і топові характеристики. Також очікуються нова система авторизації користувача та відсутність традиційного динаміка.

LG G8 ThinQ отримає схожий з торішнім G7 ThinQ зовнішній вигляд. Найпомітнішою відмінністю повинна стати зміна розташування основної камери – з вертикального на горизонтальне. Дивно, що після LG V40 ThinQ з потрійним модулем виробник вирішив знову використати тільки два сенсори. Сканер відбитків пальців буде розташований на задній стороні.

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Судячи з рендера, у G8 ThinQ верхня рамка буде товща, ніж у торішньої моделі. При цьому виріз нікуди не дінеться: в ньому розміститься одна фронтальна камера та чотири невідомі датчики. Можливо, в смартфоні з'явиться якийсь аналог Face ID з просунутим скануванням обличчя. Крім того, в LG G8 ThinQ не варто чекати традиційного розмовного динаміка – звук буде передаватися через дисплей за допомогою вібрацій.

Рендер LG G8 ThinQ з'явився в мережі - фото 304161
Рендер LG G8 ThinQ з'явився в мережі

Найцікавіше, що новий рендер LG G8 ThinQ практично ідентичний тому, що раніше показав OnLeaks. Нагадаємо, один з топ-менеджерів компанії вступив в суперечку з інсайдером, доводячи неправдивість його витоку.

З чуток, LG G8 ThinQ представлять в кінці лютого на MWC 2019. Очікується, що смартфон отримає новий процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 128 ГБ, акумулятор на 4000 мАг, 6,1-дюймовий OLED-дисплей, 3,5-мм роз'єм для навушників і Android 9.0 Pie.

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Джерело: phonearena
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