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Офіційно: Nokia 9 PureView не покажуть 5 грудня

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Nokia 9 покажуть наступного року - фото 1
Nokia 9 покажуть наступного року / SE7EN

Nokia 9 PureView – один з найбільш очікуваних смартфонів на сьогодні.

Спочатку очікувалося, що випуск телефону відбудеться у 2018 році, але з якоїсь причини HMD Global вирішила перенести анонс новинки на початок 2019 року.

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Раніше HMD Global оголосила, що проведе спеціальний захід 5 грудня у Дубаї. Багато шанувальників бренду очікували, що на ньому компанія представить Nokia 9 PureView. Тепер сам виробник розвіяв ці чутки своєю публікацією у Twitter.

Виходячи з цієї інформації, цілком ймовірно, що HMD Global випустить Nokia 8.1 у грудні поточного року.

Згідно з чутками і витоками від виробників аксесуарів, Nokia 9 PureView отримає п'ять камер на задній панелі, великий екран діагоналлю 5,9 дюйма, процесор Snapdragon 845, а також роз'єм USB-C і сканер відбитків пальців.

Офіційно: Nokia 9 PureView не покажуть 5 грудня - фото 291242

Залишається дочекатися релізу пристрою у 2019 році, щоб оцінити можливості такої кількості камер у смартфоні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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