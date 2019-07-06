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Найкращі та найпалкіші поцілунки з серіалу Друзі
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6 липня весь світ відзначає Міжнародний день поцілунків. З цієї нагоди ми вирішили нагадати вам про найпалкіші та найнесподіваніші поцілунки з улюбленого серіалу мільйонів – "Друзів".
P.S. відразу після цієї добірки можете сміливо йти переглядати серії знову, адже "Друзів" забагато не буває!
І ще: Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать: нові спільні фото це доводять
1. Рейчел і Росс – такий довгоочікуваний перший поцілунок цих двох, який стався у другому сезоні серіалу, обговорювали навіть ті, хто серіал не дивився. Погодься, його можна назвати одним з найромантичніших серіальних поцілунків:
2. Поцілунок Моніки і Річарда: попри те, що він удвічі старший за Моніку і є найкращим другом її батька, кожна друга прихильниця "Друзів" потай мріяла опинитися на її місці. Тільки подивіться, як це романтично:
3. Чендлер і Дженіс – ця парочка неодноразово, а якщо бути чесними, навіть і не двічі, то розбігалася, то відновлювала стосунки. Але прощання Чендлера з велелюбною Дженіс кожен раз виглядав приблизно так:
4. Фібі і Чендлер/Рейчел і Чендлер – ці поцілунки сміливо можна назвати кодовим словом "поцілунки-прикриття" і ось чому: вони відбулися між друзями в той час, коли Чендлер вже таємно зустрічався з Монікою, але афішувати свої стосунки вони ще не планували. Бідолаха Чендлер, по вуха закоханий в Моніку, одного разу забув про друзів і поцілував її при них, однак відразу зрозумів свою помилку і поцілував інших дівчат, пояснивши це тим, що "в Європі всі так цілуються". Рейчел і і Фібі були неабияк здивовані, але на перший раз повірили:
5. Росс і Рейчел – такий довгоочікуваний поцілунок в останньому сезоні, від якого у шанувальників серіалу защемило в грудях: після складного періоду, через який проходять практично всі закохані пари, Росс і Рейчел остаточно зрозуміли наскільки сильно вони люблять один одного, і навіть робота мрії , яку Рейчел запропонували в Парижі, не варта того, щоб покинути коханого:
6. А це, напевно, найбажаніший поцілунок, якого чекали всі чоловіки планети – поцілунок, якому був присвячений цілий епізод і який таки стався між Рейчел і Фібі! І не говоріть, що ви його не бачили. Ми точно знаємо, що ви переглядали його щонайменше кілька разів. Ми теж так робили:
7. Росс і Джої – ми просто не могли пройти повз цього поцілунку! Пам'ятаєте, як Джої, заради стовідсоткового занурення в нову роль, потрібно було навчитися цілуватися з чоловіком? Але на те вони і друзі, щоб приходити на допомогу в таких ситуаціях:
8. Рейчел і Джої – поцілунок, який викликав чи не найбільш суперечливі емоції у шанувальників серіалу, трапився між Рейчел, яка мала довгі і складні стосунки з Россом, і Джої, знатним ловеласом, який щотижня зустрічається з новою дівчиною. Опинившись без пари, вони подивилися один на одного під іншим кутом і... поцілувалися. І в цей самий момент в кімнату зайшов Росс, який тоді все ще не залишав надії відновити стосунки з Рейчел. Зізнайтеся, ви теж, як і Росс, затамували смертельну образу на цих двох?
9. Чендлер і Джої – так-так, і хлопці в цьому серіалі поцілувалися теж, але і причина на те була важлива: в новорічну ніч, коли за традицією під бій курантів потрібно з кимось поцілуватися, для Чендлера не знайшлося пари, а тому Джої, як друг, який зробить все заради щастя своїх друзів, не зміг залишитися осторонь... і поцілував Чендлера!
10. А цей поцілунок був спонтанним для обох учасників процесу, і вилився в неприємності – хто-хто, а Росс добре засвоїв наслідки, які можуть виникнути, якщо поцілувати маму кращого друга – Чендлера.
11. Хоча ні, ще в схожу ситуацію потрапив і Чендлер, коли випив зайвого і поцілував одну з сестер Джої (а їх у нього, до речі, аж сім і всі вони ну дуже схожі між собою).
12. Джої і Джанін – такий бажаний поцілунок для Джої, адже дівчина стала першою за його, так би мовити "любовну кар'єру", хто не піддався його чарам. А для Джої це ще непроста задачка, коли саме йому потрібно завоювати дівчину, а не навпаки:
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