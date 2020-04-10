Офіційний проморолик підтвердив дизайн нових OnePlus 8 та 8 Pro

Чергова публікація компанії OnePlus, представлена ​​в форматі відеотизера, підтвердила ранні витоки про особливості зовнішнього вигляду смартфонів ще неанонсованої лінійки OnePlus 8.

Офіційний ролик демонструє дизайн вигнутої задньої панелі й один з варіантів колірного оформлення OnePlus 8.

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Компанія заявила, що провела "незліченну кількість" експериментів з поєднання кольорів і текстур, щоб забезпечити їх оптимальний баланс при випуску новинок. На думку вендора, візуальний комфорт для користувачів важливий не менше, ніж "залізо" і програмне забезпечення пристрою.

Згідно з публікацією на офіційному форумі OnePlus, задня панель флагманів виконана з матового скла, ступінь затемнення якого становить від 64% до 82%.

Стала відома і дата початку продажів OnePlus 8 і 8 Pro. Згідно з новим постером, роздрібний дебют флагманів відбудеться 17 квітня – через три дні після їх презентації.

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