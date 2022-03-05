Офіційні телеграм-канали обласних державних адміністрацій: список

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що дуже важливо черпати інформацію з офіційних джерел. Одне з них – сторінки обласних державних адміністрацій. Ловіть список телеграм-каналів на Радіо MAXIMUM!

На офіційних телеграм-сторінках ОДА завжди з'являється актуальна інформація. Тож пора нарешті підписатися на канал своєї області, щоб тримати руку на пульсі.

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Офіційні телеграм-канали ОДА

Ви можете цілком і повністю довіряти інформації з цих телеграм-каналів. А також не забувайте перевіряти інформацію перед тим, як активно поширювати її в мережі. Бережіть себе та вірте у ЗСУ!

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