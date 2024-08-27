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Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
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Напередодні першого дзвоника у батьків та дітей виникає одне важливе запитання: "Що вдягнути на офіційну частину Дня знань?". Адже кожен хоче виглядати стильно та ефектно у цей знаковий день.
Радіо Максимум у новому матеріалі підготувало добірку стильних образів для першокласників, старшокласників та батьків на 1 вересня. Дивіться, та обирайте для себе найкращий варіант.
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Перш за все варто обирати комфортний одяг, який вам подобається. Проте він повинен відповідати дрес-коду заходу: не надто яскравий та відкритий.
Образи для першокласників
- Для дівчинки:
Спершу розгляньмо класичний варіант, перевірений роками. Це блуза чи сорочка білого, молочного чи іншого пастельного відтінку з брюками чи спідницею шоколадного, чорного або графітового кольору. Доповніть цей образ піджаком (за бажанням), невеликими бантиками та туфлями.
Не менш святково виглядатимуть комбінації світлої блузи, жилета із костюмної тканини та спідниці; чи сорочки з довгими рукавами та сарафану. Якщо хочеться чогось нестандартного, то спробуйте скомбінувати вишиванку в кольорі хакі, білому, молочному чи, наприклад, мокко (м'який темно-коричневий) та спідницю або штани.
- Для хлопчика:
Вибір одягу не менший, аніж у дівчат. Хлопці можуть створити образ із костюма графітового, шоколадного чи чорного кольору, краватки чи метелика із лаконічним дизайном та туфель у класичній палітрі без зайвої фурнітури.
Інший варіант – комбінація жилета із костюмної тканини блакитного, сірого, чорного чи брунатного кольору, штанів у тон та сорочки в спокійних світлих барвах. Цей образ чудово доповнять мінімалістичні туфлі.
Образи для старшокласників
- Для дівчини:
Для дівчат підійдуть строгі костюми – двійка чи трійка. Матимуть гарний вигляд і класичні поєднання сорочки та штанів. З фасоном можна поекспериментувати. Спідниці міді та максі для дівчат поєднуються із сорочками та футболками з подовженим рукавом. До них можна вдягнути і жилети нейтральних кольорів.
Дівчата також мають вибір між сукнею-вишиванкою та поєднанням вишитої сорочки зі спідницею чи штанами. Щодо суконь вишиванок, то для старшокласниць можна знайти велику кількість красивих фасонів, кольорів та довжини.
- Для хлопця:
Для учнів середньої школи підійдуть образи зі штанами та піджаками, жилетами та водолазками. Жилетки можна вдягати на сорочку, футболку чи лонгслів. З аксесуарів можна додати краватку, ремінь.
Також в магазинах можна знайти чимало вишитих сорочок різних кольорів – від традиційної білої до синьої, чорної чи найпопулярнішого кольору – хакі. У вишиванках в стилі мілітарі постійно з’являється Володимир Зеленський, тому такі вироби зараз мають особливу популярність.
Образи для батьків
Одяг батьків школярів має бути святковими й доречними. Колірна гамма одягу – не надто яскрава, а тканина – щільна, не напівпрозора. Жінкам не бажано одягати на свято першого вересня надто короткі вбрання чи з глибокими вирізами, а чоловікам – шорти й футболки.
- Для мами школяра:
Мама дитини може одягнути сукню А-силуету, на запах довжини до коліна або максі. Сюди гарно впишуться туфлі-човники чи лофери. Якщо ви не є прихильницею суконь, то можна скомбінувати брюки (із костюмної тканини, лляні або шовкові) чи спідницю (плісе, лляну чи бавовняну) з блузою або сорочкою.
- Для тата школяра:
Тато може обрати строгий костюм із краваткою, сорочкою та класичними туфлями. Якщо він військовий, то не забороняється приходити у школу у тактичній формі.
Також батьки можуть придбати family look, який складається з одного кольору та фасону вишиванок чи сукні й вишитої сорочки. Вони вам знадобляться не лише на 1 вересня, а й на родинні, церковні чи державні свята.
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