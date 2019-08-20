Одружився найпопулярніший відеоблогер в світі: фото з весілля

Найвідоміший у світі блогер PewDiePie, справжнє ім'я якого Фелікс Чельберг, одружився зі своєю партнеркою Марції Бізоньїн. На Twitter сторінці хлопця з'явилися знімки з весілля.

Ще 19 серпня з'явилися чутки про весілля блогера, після того, як його мати опублікувала деякі знімки на своїй сторінці в Instagram. Пара була у стосунках з 2011 року. Кілька років вони провели в роз'їздах, живучи то у Швеції (батьківщина Фелікса), то в Італії (батьківщина Марції). Пізніше вони влаштувалися в британському місті Брайтоні.

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Для святкування весілля Фелікс вибрав повністю чорні костюм, сорочку і краватку. Його наречена відступати від традицій не стала: її мереживна весільна сукня з довгими рукавами і корсетом виглядала просто чудово.

"Ми тепер в шлюбі! Я щасливий, наскільки це можливо! І мені дуже пощастило розділити своє життя з цією прекрасною жінкою", – зазначив Фелікс Чельберг у підписі до знімків.

We are married!!! I'm the happiest I can be I'm so lucky to share my life with this amazing woman. pic.twitter.com/RA3iKAgMOs — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) August 20, 2019

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