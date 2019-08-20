MARUV розбурхала мережу новою зухвалою фотосесією

Вельми епатажна українська співачка Анна Корсун, відома також як MARUV, знялася у нові пікантній фотосесії, де позувала в чорному латексі і у взутті зі здоровенними підборами.

На своїй сторінці в Instagram MARUV показала свій улюблений латекс з глибоким декольте, коміром-жабо і голими ногами. Однак найголовнішим атрибутом цієї фотосесії був жезл. Нова фотосесія співачки вийшла доволі епатажною. На кадрах Корсун, трохи присівши, позує з жезлом.

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Поки одні підписники не можуть зрозуміти, чи то співачка взялася за старе, чи то вона зробила анонс чогось нового, інші почали активно закидати MARUV компліментами.

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