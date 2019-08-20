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MARUV розбурхала мережу новою зухвалою фотосесією

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Анна Корсун - фото 1
Анна Корсун / instagram

Вельми епатажна українська співачка Анна Корсун, відома також як MARUV, знялася у нові пікантній фотосесії, де позувала в чорному латексі і у взутті зі здоровенними підборами.

На своїй сторінці в Instagram MARUV показала свій улюблений латекс з глибоким декольте, коміром-жабо і голими ногами. Однак найголовнішим атрибутом цієї фотосесії був жезл. Нова фотосесія співачки вийшла доволі епатажною. На кадрах Корсун, трохи присівши, позує з жезлом.

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Поки одні підписники не можуть зрозуміти, чи то співачка взялася за старе, чи то вона зробила анонс чогось нового, інші почали активно закидати MARUV компліментами.

MARUV розбурхала мережу новою зухвалою фотосесією - фото 349024

MARUV розбурхала мережу новою зухвалою фотосесією - фото 349025

MARUV розбурхала мережу новою зухвалою фотосесією - фото 349026

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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