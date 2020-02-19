Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск: дивитись онлайн реаліті-шоу

Телеканал 1+1 продовжує 6 сезон реаліті-шоу "Одруження наосліп ". У 4 випуску глядачі спостерігатимуть стосунки Руслана та Олени. Дивіться 4 випуск онлайн!

Щовівторка о 22:45 на 1+1 – новий випуск "Одруження наосліп".

У 4 випуску 6 сезону реаліті-шоу "Одруження наосліп" глядачі спостерігатимуть за Русланом та Оленою, які прийшли побудувати міцні стосунки. Розповідаємо, чим здивував 4 випуск проєкту.

Дивитись онлайн Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск від 18-02-2020

Він – успішний стоматолог. Вона – популярна блогерка. Вони звикли до розкоші та життя на показ, якому б заздрили інші. Але чи буде їм легко відмовитись від такого ритму життя, щоб збудувати стосунки, про які дійсно мріють.

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Руслан – успішний чоловік. Він дуже вибагливий та вимогливий до себе. А ще більш вимогливий він до партнерок. Руслан – стоматолог та власник стоматологічних клінік. Попри це він активно займатися спортом, адже слідкує за своєю зовнішністю. Чоловік багато працює, можливо, через це він і самотній. Ідеал Руслана – гарна та добра жінка.

Олена – успішна жінка. Вона статусна блогерка, яку знають у багатьох колах. Щоб підтримувати статус, у жінки не вистачає часу на пошук стосунків. На шоу Олена прийшла за допомогою. Її ідеал – сильний, успішний та авторитетний чоловік.

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