Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск: дивитись онлайн реаліті-шоу

  • 12
Одруження наосліп. Руслан та Олена - фото 1
Одруження наосліп. Руслан та Олена

Телеканал 1+1 продовжує 6 сезон реаліті-шоу "Одруження наосліп ". У 4 випуску глядачі спостерігатимуть стосунки Руслана та Олени. Дивіться 4 випуск онлайн!

Щовівторка о 22:45 на 1+1 – новий випуск "Одруження наосліп".

У 4 випуску 6 сезону реаліті-шоу "Одруження наосліп" глядачі спостерігатимуть за Русланом та Оленою, які прийшли побудувати міцні стосунки. Розповідаємо, чим здивував 4 випуск проєкту.

Дивитись онлайн Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск від 18-02-2020

Він – успішний стоматолог. Вона – популярна блогерка. Вони звикли до розкоші та життя на показ, якому б заздрили інші. Але чи буде їм легко відмовитись від такого ритму життя, щоб збудувати стосунки, про які дійсно мріють.

Це цікаво: Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону

Руслан – успішний чоловік. Він дуже вибагливий та вимогливий до себе. А ще більш вимогливий він до партнерок. Руслан – стоматолог та власник стоматологічних клінік. Попри це він активно займатися спортом, адже слідкує за своєю зовнішністю. Чоловік багато працює, можливо, через це він і самотній. Ідеал Руслана – гарна та добра жінка.

Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск: дивитись онлайн реаліті-шоу - фото 386994

Олена – успішна жінка. Вона статусна блогерка, яку знають у багатьох колах. Щоб підтримувати статус, у жінки не вистачає часу на пошук стосунків. На шоу Олена прийшла за допомогою. Її ідеал – сильний, успішний та авторитетний чоловік.

Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск: дивитись онлайн реаліті-шоу - фото 386995

Читайте також: Сергій Притула дотепно потролив 1+1 через мовний скандал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1684
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1280
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2107808
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Важлива Відео