Одразу в Гарвард: кмітливий пес здивував Reddit (відео)

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже їхні вигляд та поведінка всього за мить можуть викликати і сміх, і шок. Цей пухнастик також не став винятком з правил.

На платформі Reddit користувач з ніком nickolsonjack поділився епічним відео, на якому домашній улюбленець дивує своєю кмітливістю. За кілька годин допис піднявся у тренди, зібравши понад 25 тисяч балів та більше як 200 коментарів. Тепер цього собаку охрестили студентом Гарварду.

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На ролику можна побачити дітей, які граються в кімнаті, а також собаку у клітці. В один момент пухнастик вирішує, що йому стало надто спекотно, тому спокійно покидає своє місце "ув'язнення", поправляє вентилятор так, щоб він працював у його бік, та спокійно прямує назад у клітку. Власниця помешкання, яка знімала все це на камеру, не зуміла стримати емоцій, а от діти навіть не помітили, що щось трапилось.

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