Одноклассница: DANTES випустив кліп, який викличе у вас ностальгію

Український співак Володимир Дантес у новій ностальгійній пісні "Одноклассница" повертається у минуле та згадує шкільні роки, спогади про які цінні для кожного з нас. Дивіться зворушливий кліп!

Як і попередні треки "Теперь тебе 30" та "Более или менее", нову пісню DANTES писав разом із Яною Шемаєвою (Jerry Heil). "Одноклассница" – розповідь про двох закоханих школярів, яка навіює легку ностальгію. І якщо рядки "я слушал Ленни Кравица, пока ходил за мелом" теж про вас, то мерщій вмикайте проникливий кліп від режисера Леоніда Колосовського.

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"Я їхав в машині і подумав про те, що в нашому житті мало що буде вперше. Щось таке, що б мене сильно здивувало. Перший поцілунок, від якого підкошуються ноги, перший "Чупа-чупс", жуйка "Turbo", перебивні татуювання. У наш час не здивуєшся газованим напоям. А тоді "Yupi", кола, кіндер-сюрпризи, колекція бегемотиків, політ в літаку, поїздка в інше місто, вихід на сцену – все було неймовірно і в перший раз. Оскільки майже все це відбувалося в школі, мені захотілося написати пісню, у якій буде відчуватися ностальгія по тому, чого вже ніколи не буде вперше. Так до мене прийшла ідея пісні, завдяки якій можна зануритись у спогади й ніби побувати на шкільній дискотеці", – поділився DANTES.

Зацініть, що ж у цього вийшло! Кліп "Одноклассница":

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