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Бокс Серіал Великі Вуйки

Одного разу в Голлівуді зняли з прокату в Китаї: відома причина

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Одного разу в Голлівуді - фото 1
Одного разу в Голлівуді / simonc

Фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" тимчасово зняли з прокату в Китаї через сцену, в якій показаний актор і майстер бойових мистецтв Брюс Лі.

Офіційна причина, через яку скасували вихід фільму, запланований на 25 жовтня, не називається. Однак джерела видання говорять, що вся справа в скарзі, яку подала дочка Брюса Лі. Тепер картину випустять тільки тоді, коли сцену виріжуть або скорегують.

І ще: Одного разу в Голлівуді: Тарантіно зробить з популярного фільму серіал

До цього в китайських кінотеатрах показували тільки один фільм Тарантіно – "Джанго звільнений". Але і з ним була схожа ситуація: перед прем'єрою картину зняли з прокату, щоб вирізати з неї сцени насильства. Прокат "Одного разу в Голлівуді" повинен був бути ширшим, через те, що одним з продюсерів фільму виступала китайська студія Bona Film Group.

Одного разу в Голлівуді, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Одного разу в Голлівуді – довгоочікувана прем'єра від Тарантіно: сюжет і трейлер

Джерело: variety
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