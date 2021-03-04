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Однакова вага і різний вигляд: ефектні перевтілення людей, який привели себе у форму

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Як одна вага може відрізнятись за виглядом - фото 1
Як одна вага може відрізнятись за виглядом / nikkigundy

До літа традиційно починається марафон схуднення, але багато хто даремно оцінює свою форму саме у кілограмах. У мережі показують, як одна і та ж вага може виглядати зовсім по-різному. Ловіть порцію натхнення!

Кілограм не дорівнює кілограму, звучить доволі неправдиво, але насправді люди з однаковою вагою можуть мати зовсім різний вигляд та розмір одягу. Ні для кого не таємниця, що кілограм жиру та м'язів відрізняються за обсягами, тому шанувальники спортзалів можуть важити так само як і ті, хто прагне схуднути.

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І люди в соцмережах активно діляться своїми фото "до" і "після", на яких цифри ваг показують одне і теж, а от їхня форма захоплює. Дуже важливо любити себе і працювати над здоровим та красивим тілом, а не зосереджувати увагу на кілограмах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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