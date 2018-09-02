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Грецька богиня: Ліндсей Лохан показала нові фото

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Ліндсей Лохан показала нові фото - фото 1
Ліндсей Лохан показала нові фото / instagram.com/lindsaylohan

Відома американська акторка Ліндсей Лохан нагадала шанувальникам, який має вигляд.

32-річна американська акторка, модель і співачка Ліндсей Лохан прославилась не лише своєю появою на екранах та у рекламах, а й нахабними витівками. Зараз рідко можна побачити курйозні новини про зірку, адже вона почала жити спокійніше. Зате тепер Лохан активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6,6 млн осіб. Нещодавно руда акторка поділилась ефектними знімками з пляжного будиночка своєї родини на основі Міконос. Як відзначили прихильники, Ліндсей виглядає значно краще, аніж раніше, і нагадує грецьку богиню.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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