Меган Маркл і принц Гаррі розсекретили стать другої дитини

14 лютого принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що незабаром знову стануть батьками. А в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі пара розповіла про стать майбутньої дитини.

"Коли у вас хлопчик, а потім дівчинка, то чого ж ще можна бажати. Наша сім'я – нас четверо і дві собаки", – сказав принц. Меган підтвердила слова чоловіка, що вони чекають дівчинку, додавши: "Справу зроблено. Тепер їх буде двоє".

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Потім Опра вирішила дізнатися, чи мають намір герцог і герцогиня Сассекські й далі розширювати свою сім'ю. Онук королеви Єлизавети II зазначив, що вони з дружиною на цьому зупиняться.

Дочка Меган і Гаррі народиться влітку і стане молодшою ​​сестрою Арчі Маунтбеттен-Віндзора, першої дитини пари. Хлопчик з'явився на світ 6 травня 2019 року.

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