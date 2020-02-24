Одіозний Моуріньо повеселився на прес-конференції перед туром АПЛ

Жозе Моуріньо продемонстрував почуття гумору на одній з прес-конференцій. Дивіться смішне відео!

Головний тренер англійського Тоттенхему Жозе Моуріньо повеселився на прес-конференції перед матчем проти Челсі в рамках 27-го туру АПЛ.

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Під час передматчевої прес-конференції діти, які були за дверима прес-центру, почали щось вигукувати, а Моуріньо не розгубився, і підтримав їх.

Jose's press conference gets briefly interrupted by some excited young fans outside.



His reaction... #THFC #COYS pic.twitter.com/uTQHNrO4B8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 21, 2020

За словами Моуріньо, зараз він став кращим тренером, ніж був раніше. "Не цікаво говорити про своє звільнення з МЮ. Ти перемагаєш або ти вчишся. Відчуваю, що тепер я краще як тренер, ніж був тоді. Важливо те, що після звільнення ти не почував себе винним. Ви намагаєтеся підготуватися до майбутнього, аналізуючи те, що сталося в минулому...".

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