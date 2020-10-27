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Новий Land Rover Defender зламався на другий день експлуатації

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Land Rover Defender - фото 1
Land Rover Defender / theautochannel

Журналісти придбали для ресурсного тесту новий Land Rover Defender за 55 935 доларів. В ході випробувань позашляховик проїхав 269 кілометрів, після чого у авто почалися проблеми з двигуном і системою кругового огляду.

Для тест-драйву американські журналісти придбали білий Land Rover Defender в базовій комплектації, яка включає дволітрову бензинову турбочетвірку з віддачею 300 кінських сил (400 Нм) в парі з восьмидіапазонним автоматом. До сотні така модифікація позашляховика розганяється за 7,7 секунди.

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Журналісти вирішили провести тест-драйв позашляховика на випробувальній трасі Webster Pass в штаті Колорадо. В ході першого заїзду фахівці не піддавали Land Rover будь-яким екстремальним навантаженням. Коли після перерви випробувачі спробували завести двигун, на приладовій панелі загорівся індикатор Check Engine. За допомогою власного сканера, чоловіки виявили проблему з паливною сумішшю в другому і третьому циліндрах двигуна.

Помилку виправили в офіційному сервісному центрі, проте після цього у автомобіля перестала працювати система камер кругового огляду.

Новий Land Rover Defender зламався на другий день експлуатації - фото 432052

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Джерело: car
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